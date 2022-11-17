العثور على مضافات لداعش في كركوك

2022/11/17 | 18:18 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان القوات الأمنية عثرت على مضافات لعصابات داعش ضمن وادي الشاي فب محافظة كركوك.

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