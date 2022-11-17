صراخ وبكاء.. فيديو يوثق لحظة اندلاع حريق في منزل أسفر عن مقتل 4 أطفال

2022/11/17 | 18:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وثقت لحظاتها كاميرا، لقي 4 أطفال مصرعهم جراء حريق هائل اندلع في أحد المنازل في مدينة ماسون بولاية آيوا الأمريكية.

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