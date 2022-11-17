2022/11/17 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 13 متهماً خلال ممارسات أمنية شملت عددا من الأحياء والمناطق السكنية، جنوب غربي المحافظة.وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال ممارسة امنية..القبض على 13 متهماً في ميسان المركز الخبري الوطني.

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