2022/11/17 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير الداخلية ،عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، توجيهاً بشأن ضباط الوزارة من رتبة نقيب فما دون.وذكر بيان مقتضب للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الشمري وجه بنقل ضباط مقر الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لسد النقص ..



الشمري ينقل ضباطاً بمقر الوزارة إلى مراكز الشرطة المركز الخبري الوطني.

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