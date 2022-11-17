مسلّحون على دراجات نارية يقتلون تسعة أشخاص في هجمات غامضة في إيران

2022/11/17 | 18:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تحمل صورة لمهسا اميني الشابة الإيرانية التي توفيت أثناء احتجازها لدى السلطات الإيرانية، خلال تظاهرة تضامنية في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا في 25 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف دليل سليمان باريس (أ ف ب) – قتل مسلّحون على متن دراجات نارية تسعة أشخاص بينهم طفلان في هجمات غامضة، بينما تتصاعد الاحتجاجات […]

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