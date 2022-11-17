الزراعة تعلن منع استيراد خمسة محاصيل

2022/11/17 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الزراعة، بأن خمسة محاصيل زراعية لازالت ممنوعة من الاستيراد، وفقاً لقرارات الحكومة.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، اليوم الخميس ان “مجلس الوزراء السابق فتح باب الاستيراد للمحاصيل الزراعية على مصراعيه، ومازالت الامور باقية على حالها”.وأشار النايف الى أن “محاصيل البطاطا والرقي والبطيخ والخيار والتمور لازالت ممنوعة من الاستيراد”، مردفاً أنه “وللأسف مازال قرار فتح الاستيراد لباقي المحاصيل ساري المفعول”.أما بخصوص انتاج التمور للموسم الحالي، نوّه النايف الى ان “الكميات لم تظهر حتى الآن، والان بدأت عملية التصدير”، مردفا انه “وبنهاية العملية سنعرف كمية المنتج والتصدير من التمور، لأن القطاع الخاص هو من يقوم بالتصدير”.وكانت وزارة الزراعة قد حذرت من تراجع الإنتاج المحلي من المحاصيل والمنتجات الزراعية في عموم المحافظات، والتي تتسبب بتأثيرات سلبية على الأمن الغذائي في البلاد، مشيرة الى ان أموراً عدة أدت إلى إضعاف القدرة الإنتاجية في العراق، منها خفض الخطة الزراعية إلى 50%، مقارنة بالسنوات الماضية، فضلاً عن قرار فتح الاستيراد من دون ترخيص.

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