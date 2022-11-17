وزير الداخلية يوجه بنقل ضباط من مقر الوزارة لمراكز الشرطة

2022/11/17 | 18:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بنقل ضباط من مقر الوزارة إلى مراكز الشرطة لسد النقص.وذكر بيان لوزارة الداخلية إن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بنقل ضباط مقر الوزارة من رتبة نقيب فما دون الى مراكز الشرطة لسد النقص”.

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