المالية تخاطب مجلس الخدمة بشأن الدرجات الوظيفية الخاصة

2022/11/17 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاطبت دائرة الموازنة في وزارة المالية، اليوم الخميس، مجلس الخدمة الإتحادي حول إستحداث الدرجات والعناوين الوظيفية الخاصة بشريحة حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل.وبينت الدائرة، أنه “بعد إجراء عمليات التدقيق، تم تأشير اختلاف في البيانات المرسلة الى وزارة المالية على مستوى الجامعات والكليات والأقسام ، وإدراج تخصيصات جديدة لم يتم إدراجها في البيانات […]

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