النقل تحدد موعد إنجاز النفق المغمور وتكشف عن تخصيصات لميناء الفاو بالموازنة

2022/11/17 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت الشركة العامة لموانئ العراق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، اليوم الخميس، موعد إنجاز مشاريع ميناء الفاو الكبير، بينها النفق المغمور الذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فيما أعلنت عن تضمين تخصيصاتها المالية ضمن الموازنة المالية للعام المقبل 2023.وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة، أنمار الصافي، للوكالة الرسمية، إن “وزير النقل رزاق محيبس، زار مشروع ميناء الفاو واطلع على الأعمال التي وصلت إلى المراحل الأخيرة من الإنجاز”، مبيناً أن “هذه الأعمال هي الأرصفة الخمسة والحاويات والطريق الرابط بين أرصفة الميناء والنفق المغمور الذي يمتد طوله إلى 2400 متر”.وأضاف الصافي، أن “النفق في طور الإنجاز ويعدُّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط”، مشيراً إلى أنه “لم يتم إنشاء أي مشروع من هذا النوع تحت الماء”.وتابع، أن “العمل في هذا النفق جارٍ بشكل صحيح من خلال شركة دايو الكورية وبمراقبة وتوجيهات الشركة العامة لموانئ العراق ومن قبل المستشار الإيطالي الذي صمَّم هذا النفق ويشرف على إنشائه”.وأوضح، أن “جميع المشاريع الخمسة التي وقعت أخيراً ستنجز في بداية العام 2025 بحسب التوقيتات”، مبيناً، أن “الشركة الكورية مصرَّة على إنجاز هذه المشاريع في نهاية 2024”.ولفت إلى “تخصيص الأموال لهذه المشاريع في موازنة 2023″، مؤكداً أن “هناك اهتماماً حكومياً وبرلمانياً بهذا المشروع الكبير”.

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