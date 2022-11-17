بالوثيقة.. السوداني يوجه بعدم التعاقد مع طالبي العمل بأجر يومي أو تطوعي

2022/11/17 | 19:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن توجيه صادر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم التعاقد مع طالبي العمل بأجر يومي أو بلا راتب.

ادناه نص الوثيقة:-

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