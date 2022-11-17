2022/11/17 | 19:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة النزاهة: استكملنا إجراءات إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام بجهاز المخابرات أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة: استكملنا إجراءات إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام بجهاز المخابرات ) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة: استكملنا إجراءات إصدار مذكرة قبض بحق مدير عام بجهاز المخابرات ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).