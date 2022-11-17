2022/11/17 | 19:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) علاء الياسري، الخميس...

ظهرت المقالة العراق يخطط لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا أولاً على المسلة.

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