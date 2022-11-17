النزاهة تباشر إجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات

2022/11/17 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مباشرتها الإجراءات الخاصة بملاحقة المتهم الهارب ضياء عبد العزيز سعد الموسوي، وذلك تمهيداً لإصدار النشرة الدولية الحمراء عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الأنتربول".

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