2022/11/17 | 19:10 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: 87cDau0Qao8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد البصري: تشرين تعمل بأجندة خارجية وداخلية | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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