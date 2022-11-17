2022/11/17 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تفقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائب الرئيس شاخوان عبدالله، اليوم الخميس، عائلة عضو مجلس النواب الراحل آرام ناجي بالتيي. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



الحلبوسي وشاخوان يتفقدان عائلة النائب الراحل آرام ناجي المركز الخبري الوطني.

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