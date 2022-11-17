2022/11/17 | 19:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، مباشرتها بإجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات.وقالت الهيئة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ انه”بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمتابعة من السوداني..



النزاهة تباشر بإجراءات استرداد مدير عام في جهاز المخابرات المركز الخبري الوطني.

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