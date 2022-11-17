غدر به أصدقاؤه.. حملة إنسانية في الجزائر لإعادة البصر إلى

2022/11/17 | 19:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظيت قصة شاب جزائري في العشرين من العمر، يدعي صهيب كفايفيّة، بتفاعل كبير على شبكات التواصل ووسائل الإعلام، بعدما فقد بصره جراء اعتداء من أصدقائه.

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