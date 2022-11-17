مشهد مخيف رصدته كاميرا مراقبة.. شاهد ما فعله صبي عندما حاولت امرأة استدراجه

2022/11/17 | 19:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مخيفة رصدتها كاميرا مراقبة في مدينة بوتستاون بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حاولت امرأة استدراج صبي يبلغ من العمر 10 سنوات، لكن سرعة بديهة الصبي أنقذته، حيث أشاد كثيرون بتصرف الفتى الذي يدعى سامي غرين، الذي دخل إلى متجر كان يعرفه يُدعى “داني بي فانكي“، بالقرب من منزله واظهرت الكاميرا غرين وهو يسير نحو موظفة المتجر ويطلب منها التظاهر بأنها والدته.

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