خبير: اتفاق

2022/11/17 | 19:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال الخبير الاقتصادي حمزة الجواهري، إن العراق بإمكانه أن يتجاوز كندا التي تنتج ما معدله

4.665ملايين برميل يومياً، إذ لديه القدرة على الوصول إلى 4.850 أو 4.900 ملايين برميل يومياً، وبذلك يحتل المرتبة الرابعة عالمياً.

وأوضح الجواهري، أن "التخفيض الذي حصل من قبل منظمة (أوبك بلاس) جعل العراق ينتج ما معدله 4.260 ملايين برميل يومياً، مما حال دون الوصول إلى تلك المرتبة".

وأضاف أن "الولايات المتحدة جاءت بحسب التقرير أولا بمعدل 11.567 مليون برميل يومياً، من خلال إضافة ما يقارب مليوني برميل من احتياطيها الستراتيجي من النفط يومياً من أجل خفض الأسعار، وهو فعلا ما تحقق من خلال تناقص سعر البرميل من 100 دولار إلى نحو 92 دولاراً، حيث تم ضخ كميات كبيرة جداً".

واشار إلى أن "(اوبك) لديها قرارات مدروسة للسيطرة على الانتاج من اجل ضبط إيقاع الأسواق النفطية في العالم والحفاظ على استقرارها".

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