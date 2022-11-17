وزير الخارجيَّة يصل إلى البحرين للمُشارَكة في مُنتدى حوار المنامة

2022/11/17 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وصل وزير الخارجيَّة فؤاد حسين ، الخميس، إلى مملكة البحرين للمُشارَكة في مُنتدى حوار المنامة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ان “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يصل إلى مملكة البحرين للمُشارَكة في مُنتدى حوار المنامة للفترة من 18-20 كانون الأول المقبل تحت عنوان “القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط”.

وينعقد مُنتدى حوار المنامة بشكل سنويٍّ في مملكة البحرين بمُشارَكة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدوليِّ للدراسات الاستراتيجيّة؛ لتدارُس الواقع الأمنيِّ، والاقتصاديِّ، والسياسيِّ للمنطقة، والعالم.ومن المُؤمَّل أن يعقد السيِّد الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين على هامش المُنتدى.

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