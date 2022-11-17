ودية ملعب النخلة تنتهي بالتعادل بين منتخبي العراق A و B

2022/11/17 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهت المباراة الودية التي جمعت منتخبي العراق A وB ، اليوم الخميس، والتي جرت في ملعب النخلة بمحافظة البصرة بالتعادل بهدف لكل منهما.

وسجل هدف المنتخب الوطني (B) اللاعب حسن عبد الكريم في (د.



18) فيما عادل النتيجة للمنتخب الوطني (A) اللاعب أيمن حسين (د.



27).

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