2022/11/17 | 20:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4hYHXtCtl04

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنانة سمية الخشاب في تغريدة غريبة عن أهلها - برنامج المنصة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنانة سمية الخشاب في تغريدة غريبة عن أهلها - برنامج المنصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).