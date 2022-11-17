حدد مواقعها.. الإطار يقطع الامال بشأن إعادة أموال العراق المهربة

2022/11/17 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداكد القيادي في الاطار التنسيقي جمال حسن، اليوم الخميس، استحالة اعادة الاموال العراقية المهربة للخارج، مبينا ان تلك الاموال التي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات دخلت في اقتصاديات الدول المهربة إليها ولايمكن استرجاعها.وقال حسن في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "لايوجد رقم دقيق حول حجم الاموال العراقية المنهوبة والتي هربت بعد 2003 الى الخارج لكنها تصل الى عشرات المليارات من الدولارات"، معتبرًا أن "ماحصل هو قرصنة تورط بها الكثيرون والمتضرر هو الشعب بكل اطيافه".واضاف، أن "الاموال ذهبت الى بنوك واقتصاديات دول عدة وتم من خلالها بناء مصانع والشراكة في قطاعات الاسكان وامور اخرى"، لافتًا إلى أن "الحديث عن إمكانية استعادة تلك الاموال غير واقعي وهذا الامر يجب ان يجري مصارحة الرأي العام حياله لان الفاسدين ليسوا اغبياء وعمدوا الى اتخاذ سلسلة اجراءات من اجل تعقيد اي محاولة بهذا الاتجاه بالاضافة الى ان هناك دول مستفيدة من تلك الاموال الضخمة التي انعشت استثمارات قطاعات حيوية داخلها".واشار الى ان "طرح ملف استعادة تلك الاموال في كل مرة هو للاستهلاك الاعلامي ولم يحصل اي تحرك بهذا الاتجاه رغم انه يطرح منذ 15 سنة متتالية"، لافتا الى انه "يمكن ايقاف قرصنة الاموال من خلال مكافحة حقيقية للثغرات التي تؤدي الى نهب اموال العراق وبخلافه لن يحصل اي شي".ويقدر مختصون ومؤسسات دولية الاموال المهربة من العراق منذ 2003 بنحو 350 مليار دولار، وهي اموال تعادل موازنات العراق لـ4 سنوات.

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