2022/11/17 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، إلى البحرين للمشاركة في منتدى حوار المنامة.

وقال إعلام الخارجية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "وزير الخارجية فؤاد حسين وصل اليوم إلى مملكة البحرين، للمشاركة في مُنتدى حوار المنامة المُنعقِد للفترة من 18-20 كانون الأول من العام الحالي، تحت عنوان القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "منتدى حوار المنامة ينعقد بشكل سنوي في مملكة البحرين بمشاركة العديد من دول المنطقة والعالم بتنظيم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية؛ لتدارس الواقع الأمني، والاقتصادي، والسياسي للمنطقة، والعالم".

ونوه بأنه "من المُؤمَّل أن يعقد الوزير سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين على هامش المنتدى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يشارك في منتدى حوار المنامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يشارك في منتدى حوار المنامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).