"مستوى الأمان لايليق بمكانته".. نائب: حرائق مطار بغداد ستؤثر على حركة السفر

2022/11/17 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداعتبر عضو مجلس النواب عدنان الجحيشي اليوم الخميس، تكرار الحرائق في مطار بغداد خلال يومين يعطي صورة على انعدام مستوى الامان فيه مما سيؤثر على سمعته وحركة السفر خلاله.وقال الجحيشي لـ(بغداد اليوم)، مستغربًا من حصول حريقين اثنين بمطار بغداد بأوقات متقاربة، إن "الأمر يجب الوقوف عنده لأنه خطير".وأضاف أن "الحرائق في مطار بغداد والتي تكررت في يومين تجعل السفر خلاله مستصعبًا على الجميع"، متسائلا: "كيف ستثق الوفود والجهات الدولية بالمجيء الى العراق عبره وهذا مستوى الأمان فيه؟".واعتبر أن "مستوى الامان في مطار بغداد يجب ان يكون لائقا بسمعته بتاريخه ،ومكانته فكان الخليج سابقًا يتمنون ان يزوروا مطار بغداد"، مشيرًا إلى أن "حدوث حرائق كهذه يتطلب التحقيق والوقوف على الحقائق من قبل الجميع وليس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني فقط الذي نراه رجل المرحلة وهو يعمل ليل نهار منذ تكليفه لتجاوز التحديات التي تواجه العراق".وتمكنت فرق الدفاع المدني فجر الخميس من اخماد حريق كبير في صالة نينوى بمطار بغداد ليكون الحريق الثاني خلال اقل من 48 ساعة بعد حريق مشابه اندلع في المطار اول امس الثلاثاء.

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