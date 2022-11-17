2022/11/17 | 20:07 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. رئيس الوزراء يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويؤكد أهمية العلاقات بين البلدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/17 | 20:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. رئيس الوزراء يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويؤكد أهمية العلاقات بين البلدين) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. رئيس الوزراء يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويؤكد أهمية العلاقات بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).