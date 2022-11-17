2022/11/17 | 20:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كلف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، اللواء حمزة عبد زيد كاظم، بمنصب مدير أمن وسلامة الوزارة.وقال مصدر أمني، لـ/ المركز الخبري الوطني/ أن “حمزة عبد زيد، كُلف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تكليف اللواء “حمزة الشمري” بمنصب مدير أمن وسلامة الوزارة المركز الخبري الوطني.

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