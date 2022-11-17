معلومات استخباراتية تكشف مكونات غربية في المسيرات الإيرانية بأوكرانيا

2022/11/17 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت معلومات استخباراتية جديدة تم جمعها من طائرات إيرانية مسيرة أسقطت في أوكرانيا أن غالبية أجزاء هذه الطائرات صنعت من قبل شركات في الولايات المتحدة وأوروبا ودول حليفة أخرى، مما أثار قلق المسؤولين والمحللين الغربيين ودفع الحكومة الأميركية إلى إجراء تحقيق، وفقا لأشخاص مطلعين ووثائق راجعتها صحيفة "وول ستريت جورنال".

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