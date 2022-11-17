انفجار لم تعرف طبيعته في قضاء كفري بالسليمانية

2022/11/17 | 20:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته ضمن ناحية الميدان في قضاء كفري بمحافظة السليمانية.وأبلغ المصدر، وكالة إيرث نيوز، أن “انفجار مجهول يعتقد انه ناتج عن انبوبة غاز ضمن حي كازيوه في السليمانية تسبب بانهيار منزل”.

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