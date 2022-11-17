انفجار غازي يتسبب بمقتل واصابة 15 شخص في السليمانية

2022/11/17 | 20:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أفادت شرطة السليمانية، الخميس 11/17/2022، بأن انفجاراً وقع قرب مجمع كويزا...

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