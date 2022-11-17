2022/11/17 | 21:10 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحول مدخل مدرسة في الحلة لمستنقع آسن | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: v2QViqm5rbM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تحول مدخل مدرسة في الحلة لمستنقع آسن | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تحول مدخل مدرسة في الحلة لمستنقع آسن | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).