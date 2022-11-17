2022/11/17 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناقش رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس،مع وزير الصناعة والمعادن خالد بتّال واقع الصناعة العراقية وكيفية معالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم وذكر المكتب الإعلامي في بيان تلقاه/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري وبتّال يُناقشان تشغيل المصانع العراقية المتوقفة المركز الخبري الوطني.

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