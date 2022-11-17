2022/11/17 | 21:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير صحة السليمانية يعلن استنفار جميع المستشفيات لاستقبال جرحى الانفجار المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير صحة السليمانية يعلن استنفار جميع المستشفيات لاستقبال جرحى الانفجار) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير صحة السليمانية يعلن استنفار جميع المستشفيات لاستقبال جرحى الانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).