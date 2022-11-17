بعد إعادته لمنصبه.. مدير الحديد والصلب: سأعيد تشغيل مصنعين

2022/11/17 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن مدير الشركة العامة للحديد والصلب في محافظة البصرة، عباس حيال، اليوم الخميس، عزمه إعادة تشغيل مصنعين، بعد قرار إعادته إلى منصبه.

وقال حيال لـ(لبغداد اليوم) تعليقا على إعادة تكليفه بإدارة الحديد والصلب، إن "تكليف الوزير لنا سيجعلنا أمام مسؤولية للمضي بإعادة تشغيل مصنعي الصلب والدرفلة وإعادة هذه الشركة إلى مجدها السابق".

وبين أن "الوزير زار المحافظة مؤخرا ورأى أن عودتنا لإدارة الحديد والصلب ستكون بوابة لتشغيل الشركة حسب قوله".

وكان حيال مديرا عاما لشركة الحديد والصلب، ثم نقل إلى إدارة البتروكيماويات، في حزيران من العام 2021، بعد خروجه من توقيف لجنة مكافحة الفساد.

واصدر وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم أمرا بتكليف عباس حيال مدير عام الشركة العامة لصناعة البتروكيمياويات حاليا، بتولي إدارة الشركة العامة للحديد والصلب في البصرة، بعد انهاء تكليف معاون مدير الشركة الحالي بتسيير اعمال الشركة واعادته الى وظيفته السابقة رئيس مهندسين اقدم في الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية.

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