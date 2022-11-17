وزير الصحة يجري 3 إعفاءات لمناصب تتعلق باستيراد المستلزمات والأدوية

2022/11/17 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أجرى وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، اليوم الخميس، 3 إعفاءات لمناصب تتعلق باستيراد المستلزمات والأدوية.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي أجرى 3 إعفاءات لمناصب تتعلق باستيراد المستلزمات والأدوية".

وكان وزير الصحة قد تحدث يوم أمس الاربعاء في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، عن أسباب عدم توفر بعض الادوية في المستشفيات، مشيرا الى ان هناك سوء تخطيط واستيراد كميات كبيرة من الادوية بالرغم من عدم توفر الاموال الكافية والتي بلغت في 2021 1.6 تريليون دينار فقط، فيما اعتبر انه يجب ترشيد استهلاك هذه الاموال لاستيراد العلاجات الاساسية حصرا.

أدناه نص الوثيقة:

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