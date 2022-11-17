2022/11/17 | 21:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة السليمانية تعلن حصيلة انفجار منظومة الغاز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/17 | 21:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة السليمانية تعلن حصيلة انفجار منظومة الغاز) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة السليمانية تعلن حصيلة انفجار منظومة الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).