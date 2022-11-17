وزيرة المالية: نتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء مع دول الإتحاد الأوروبي

2022/11/17 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت وزير المالية طيف سامي محمد، اليوم الخميس، السفيرة الألمانية لدى العراق هولز ابفل والوفد المرافق لها .

وأكدت وزير المالية، بحسب بيان للوزارة، "تطلع العراق إلى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الإتحادية وباقي دول الإتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والألماني".

ورحبت بـ"استمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والمالية"، مؤكدةً "حرصها توطيد علاقات الشراكة والتعاون مع الجانب الألماني".

من جانبها، نقلت السفيرة ابفل "تطلّع الحكومة الألمانية الى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة"، مجددة "نهج حكومتها الداعم للعراق وبما يعمل على تحقيق مصلحة البلدين الصديقين".

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