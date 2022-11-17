البنك الدولي: انتاج النفط العراقي سيتضرر بالعقوبات على الشركات الروسية

2022/11/17 | 21:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد البنك الدولي، أن انتاج النفط العراقي سيتضرر اذا تأثرت شركات النفط الروسية في العراق بالعقوبات الدولية على روسيا.

وقال البنك الدولي في تقرير عن الاقتصاد العراقي، حصلت "الاقتصاد نيوز" على نسخة منه، ان ارتفاع أسعار النفط يمكن ان يؤثر سلبا على الجهد المحلي نحو الإصلاحات، ما يعمق بالتالي التحديات الاقتصادية البنيوية التي يواجهها العراق

وأضاف أن التأثيرات الحادة لتغير المناخ وشح المياه ستخفض من الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أنه يمكن تسريع الإصلاحات الخاصة بالمصارف المملوكة من الدولة من خلال تعزيز فعاليتها وحوكمتها ان يقوي القطاع المالي ويزيد من وصول القطاع الخاص الى التمويل.

وأكد أن الورقة البيضاء ستبقى نموذجا جريئا لوضع برنامج إصلاحات اقتصادية شامل نحو التنويع الاقتصادي، لافتا إلى أن انتاج الغذاء فشل في تلبية الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع فالانتاج الزراعي قد عانى مؤخرا موجات جفاف حادة وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية.

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