18 قتيلاً وجريحاً بانفجار منظومة غاز في السليمانية

2022/11/17 | 21:30 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 15 شخصاً بانفجار منظومة غاز في محافظة السليمانية.

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