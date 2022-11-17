وزيرة الدفاع الكندية تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

2022/11/17 | 21:39 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الدفاع أنيتا أناند أن كندا ستقدم 34 مليون دولار من المساعدات العسكرية الجديدة إلى أوكرانيا.يأتي مبلغ 34 مليون دولار من المساعدات الأولية البالغة 500 مليون دولار المحددة في ميزانية 2022.وقالت أناند إن كندا ملتزمة بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.صرحت أناند: “إعلان اليوم سيساعد أوكرانيا بشكل أكبر […]

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