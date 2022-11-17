محافظ السليمانية: مصرع 3 أشخاص بينهم طفل جراء الانفجار في السليمانية

2022/11/17 | 21:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن محافظ السليمانية هفال أبو بكر، الخميس، مصرع 3 أشخاص بينهم طفل جراء الانفجار بمجمع سكني في السليمانية.

وقال هفال في مؤتمر صحفي ان “الحادث ناجم عن انفجار خزان غاز يستخدم لمنظومة التدفئة”.

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