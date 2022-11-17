شاهد لحظة إعلان نانسي بيلوسي تنحيها عن قيادة الديمقراطيين في الكونغرس

2022/11/17 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، يوم الخميس، أنها لن تسعى إلى إعادة انتخابها لقيادة حزبها الديمقراطي لكنها ستستمر في عضوية المجلس.

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