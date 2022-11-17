2022/11/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

محافظ السليمانية، هفال أبو بكر: الحصيلة الأولية لضحايا الانفجار تشير إلى مصرع 4 أشخاص ونقل 9 جرحى إلى المستشفيات لتلقي العلاج

هفال أبو بكر: عدد العالقين تحت الأنقاض غير محدد حتى الآن وبحسب إفادات ذوي الضحايا فإن أكثر من 20 شخصاً كانوا في المبنى المنهار لحظة وقوع الحادث

هفال أبو بكر: تحدثنا مع الجهات الحكومية والأمنية وجميعها أكدت أن الحادث ناجم عن انفجار خزان للغاز المسال المضغوط ( LPG) واستبعدت فرضية كون الحادث متعمداً

هفال أبو بكر: احتشاد عدد كبير من المواطنين في مكان الحادث يعيق سرعة انتشال العالقين ونطالبهم بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لإنقاذ المحاصرين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من محافظ السليمانية على الانفجار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من محافظ السليمانية على الانفجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).