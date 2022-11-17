إعادة النظر بالحد الأدنى لأجور العمال على طاولة وزير العمل

2022/11/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الخميس، إعادة النظر في الحد الادنى لأجور العمال، والقوانين التي تعمل بها الاتحادات.

وذكر الأسدي في بيان لوزارة العمل، تلقته (بغداد اليوم) أن "من أولويات الوزارة ترتيب جميع القضايا، التي تتعلق بالعمل، والعمال والاتحادات المعنية بقضاياهم والشركاء السياسيين مع الوزارة بهذا الشأن، وان من مهامها توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل، والحد من البطالة بما يتناسب مع سوق العمل".

وأبدى وزير العمل "استعداد الوزارة للتعاون مع الاتحاد لوضع آليات تنظم عمل النقابات، والحد من تعدد الاتحادات الوهمية، التي لاتمثل شريحة العاملين"، لافتاً إلى أنه "يجب أن تكون لكل نقابة مهنة تهتم بها بشكل خاص".

وتابع بيان الوزارة أن "وفد الاتحاد قدم شرحاً مفصلاً عن عمل الاتحاد، والقوانين التي يعمل بها، واهم المشاكل التي تواجه عملهم، مطالباً وزارة العمل بوضع استراتيجية موحدة تعمل بها جميع الاتحادات كونها الجهة المشرفة على تنفيذ القوانين وتشريعها، وتشكيل لجنة لتعديل قانون العمل بما يتواءم مع حقوق الطبقة العاملة، ومنها إعادة النظر بالحد الادنى لاجور العمال".

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