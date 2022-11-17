اعتقال 37 اجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق عبر الحدود الايرانية

2022/11/17 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اعتقلت قوات حرس الحدود، اليوم الخميس، 37 اجنبيا حاولوا التسلل إلى العراق عبر الحدود الايرانية.

وذكر بيان لقيادة حرس الحدود المنطقة الثالثة تلقته (بغداد اليوم) إنه "استمراراً لجهود تأمين الحدود العراقية وبناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال الرصد الدقيق للشريط الحدودي، تمكنت قوة من اللواء العاشر من إلقاء القبض على (37) شخصا أجنبي الجنسية من ضمنهم امرأة وطفل اجتازوا الحدود".

وأضاف انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

هذا وتمتد قيادة حرس حدود المنطقة الثالثة على الحدود العراقية الايرانية بين محافظتي ديالى وواسط.

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