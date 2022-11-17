2022/11/17 | 22:08 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ السليمانية يوضح تفاصيل حادث الانفجار ويؤكد من بين الضحايا طفل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/17 | 22:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ السليمانية يوضح تفاصيل حادث الانفجار ويؤكد من بين الضحايا طفل) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ السليمانية يوضح تفاصيل حادث الانفجار ويؤكد من بين الضحايا طفل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).