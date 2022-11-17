السوداني يتلقّى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو

2022/11/17 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً

هاتفياً من الأمين العام لحلف شمال

الأطلسي (الناتو) السيد ينس ستولتنبرغ.





وجرى خلال الاتصال التباحث في تعزيز

التعاون الأمني والعس

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