2022/11/17 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،

اليوم الخميس، بنقل ضباط من مقر الوزارة

إلى مراكز الشرطة لسد النقص.

وذكر بيان مقتضب للوزارة إن "وزير

الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بنقل

ضباط مقر الوزارة من رتبة ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لسد النقص .. وزير الداخلية ينقل ضباط من مقر الوزارة لمراكز الشرطة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لسد النقص .. وزير الداخلية ينقل ضباط من مقر الوزارة لمراكز الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).