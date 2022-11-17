المغرب يهزم جورجيا بثلاثية استعدادا لكأس العالم

2022/11/17 | 22:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المغرب بثلاثية دون رد على منتخب

جورجيا يوم الخميس بالشارقة في

الإمارات في آخر مباراة ودية استعدادا

لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر.

ضغط المغرب، الذي سانده الآف المشجعين،

ليتقدم بعد مرور خمس

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