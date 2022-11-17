الاتصالات تؤكد سعيها لإلغاء ضريبة المبيعات على بطاقات التعبئة

2022/11/17 | 22:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، العمل على تحسين خدمات شركات الهاتف النقال والعمل على إلغاء ضريبة المبيعات على بطاقات التعبئة.وذكر بيان لهيئة الاعلام والاتصالات تلقاه/ المركز الخبري/ أن […]

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